No Borders Music Festival: la magia della musica in montagna

Condividi

Linkedin email

Un festival musicale in montagna, artisti che suonano su zattere nel lago, musica senza confini in una cornice paesaggistica mozzafiato. Si tratta del “No Borders Music Festival”, che prenderà il via tra due giorni a Tarvisio, sul lago Superiore di Fusine, in provincia di Udine e che lì si svolge dal 1998. In passato il festival raggiungibile dai turisit anche in bici o con bus navetta gratuiti, ha ospitato artisti appartenenti ai generi musicali più svariati, dal jazz al’hard rock degli AC/DC.

Programma

27 luglio Daniele Silvestri

28 luglio Marco Mengoni

3 agosto Lake Sound – Plaza Francia Orchestra – Levante – Jaques Morelenbaum

5 agosto Workshop con Trilok Gurtu

14 agosto Max Gazzè

16 agosto Canti al calar del sole

Consigli utili

ARRIVARE CON LARGO ANTICIPO: essendo un concerto in montagna e data l’alta affluenza prevista, consigliamo di arrivare con largo anticipo;

il concerto inizierà puntuale;

adoriamo i cani, ma sconsigliamo di portarli al concerto. Il volume alto del concerto, il grosso numero di persone e poco spazio potrebbero nuocere al vostro amico a 4 zampe.

L’ingresso ai cani è vietato al concerto di Marco Mengoni per motivi organizzativi.

ci saranno dei punti ristoro e non sarà consentito introdurre bottiglie in vetro e lattine.

COME ARRIVARE

nella zona concerto non sarà consentito parcheggiare;

sarà possibile raggiungere la location autonomamente solo a piedi o in bicicletta (NON IN AUTO), godendo del fantastico panorama attorno ai Laghi (è tutta strada ciclabile tranne l’ultima tratta di circa 1,5 km), L’ULTIMO TRATTO DI STRADA SARA’ CHIUSO ALLE AUTO;

ci saranno le NAVETTE BUS GRATUITE per raggiungere il luogo del concerto (vedi foto allegata)

IN CASO DI MALTEMPO

vestirsi con abbigliamento comodo e adatto alla montagna, (portarsi un k-way) IN QUOTA IL METEO È SEMPRE VARIABILE;

non sarà possibile rinviare il concerto ad altra data o in un’altra location, quindi c’è tutta la volontà dell’organizzazione di farlo svolgere regolarmente, anche a fronte di moderate e avverse condizioni meteo, purché vi siano sempre le condizioni di sicurezza necessarie verso il pubblico, gli addetti ai lavori e per l’artista.

consigliamo di seguire i social network ufficiali del No Borders Music festival per tutti gli eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo e le conseguenti decisioni organizzative.

I biglietti delle date singole sono acquistabili su TicketOne.

(Ph. Facebook – No Borders Music Festival)