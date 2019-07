Rapina a mano armata, mesi di indagini: due arresti

Condividi

Dopo 2 mesi d’indagine sono stati arrestati gli autori della rapina a mano armata avvenuta lo scorso 24 maggio al supermercato Eurospar di Polesella, in provincia di Rovigo. Si tratta di Viola Rocco, di anni 64 (in foto a sx), e Di Modica Antonino, di anni 47 (in foto a dx) che facevano parte di una banda di rapinatori siciliani composta da quattro uomini.

I quattro sono stati beccati mentre compivano un’altra rapina a Funo di Argelato, in provincia di Bologna e proprio le indagini sfociate con questo arresto hanno consentito di raccogliere molteplici elementi di prova a carico di due dei quattro soggetti arrestati. In particolare, all’interno dell’autovettura in uso a V.R. di anni 64, venivano rinvenuti la pistola scacciacani del tipo semiautomatica (la stessa utilizzata, anche scarrellando, da uno dei banditi), un paio di occhiali (compatibili con quelli indossati da uno dei rapinatori) e la chiave di una Ford Mondeo grigia utilizzata per la fuga durante la rapina di Polesella.