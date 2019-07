Ricette venete: le sarde “in saor”

Condividi

Le sarde “in saor” (sardèe in saór) sono un antipasto a base di sarde condite con cipolle in agrodolce tipico della cucina veneziana. La ricetta moderna prevede anche i pinoli. Visto che i pescatori mangiavano le sarde in saor dopo che era passato molto tempo dal momento della loro preparazione, assaporavano le tonalità di gusto e aroma del prodotto non più fresco; quello rimase però il loro colore gustativo “vero”. Per questo motivo quando si preparano le sarde in saor, è consigliato consumarle almeno dopo un giorno di assestamento.

Ingredienti (per 4 persone):

700 g di sarde freschissime

1,4 Kg di cipolle bianche

farina 00 q.b.

olio semi di arachide q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale

pepe

1 cucchiaio di zucchero

mezzo bicchiere di aceto bianco

2 cucchiai di uvetta sultanina (facoltativa)

1 cucchiaio di pinoli (facoltativi)

Eliminare testa e intestino dalle sarde e lavarle bene sotto l’acqua fredda. Asciugarle e infarinarle per bene, poi setacciarle per togliere la farina in eccesso. Poi vanno fritte in olio di arachide, bollente. Quando sono rosolate su entrambi i lati, riporle su carta assorbente e cospargerle di sale. Preparare, poi, le cipolle: tagliarle a fette sottili e farle e soffriggere nell’olio di oliva. Non appena sono dorate, aggiungere sale, pepe, zucchero e aceto (lasciarlo evaporare). Dopodiché togliere la pentola dal fuoco. Ora prendere una terrina e alternare a strati le sarde e il condimento (saor) con l’uvetta (da ammollare precedentemente) e i pinoli. Lasciar riposare il tutto almeno per un giorno.

(Fonte: Cantinadospade)

(Ph. Facebook – Cantina do Spade)