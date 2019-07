Veneto? Non è una Regione per donne: pagate metà degli uomini

Condividi

Più donne al lavoro e più donne nelle posizioni apicali. Migliora in Veneto il tasso di occupazione femminile, che arriva a raggiungere il 57,1% nel 2017. Aumenta la presenza femminile nei ruoli apicali e nelle posizioni quadro, rispettivamente del 3,7% e del 10,6%. Ma permane il divario retributivo tra i due generi: un uomo con incarico dirigenziale guadagna in media il 50% in più di una donna con la stessa qualifica.

Sono alcuni dei dati forniti da “L’occupazione maschile e femminile in Veneto”, rapporto sulla situazione del personale e le pari opportunità nelle 1047 aziende con oltre cento dipendenti presenti in Veneto, curato dalla Consigliera regionale di parità ed edito dalla Regione Veneto.

Il rapporto, che monitora con cadenza biennale assunzioni, licenziamenti, passaggi di livello o di categoria, formazione e retribuzione nelle aziende con più di 100 dipendenti, consente di definire un benchmark statistico per intervenire sulle disparità di trattamento nel mondo del lavoro e per promuovere in maniera puntuale e concreta il principio delle pari opportunità.