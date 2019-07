Focolaio di morbillo a Vicenza, 6 ricoverati

Condividi

Focolaio di morbillo a Vicenza dove 6 persone, tutte sopra i 30 anni non vaccinati o immunizzati solo parzialmente, sono stati ricoverati in isolamento all’ospedale San Bortolo. Come riportano i media locali, le autorità sanitarie hanno già fatto scattare il protocollo vaccinando circa 50 persone tra familiari e conoscenti dei 6 ricoverati. Secondo i medici la situazione è comunque sotto controllo e non ci sarebbero motivi di allarme.

Il morbillo ha un’incubazione è di circa 10 giorni ed ha una contagiosità che si protrae fino a 5 giorni dopo l’eruzione cutanea, ed è massima tre giorni prima, quando si ha la febbre. I primi sintomi sono simili a quelli di un raffreddore (tosse secca, naso che cola, congiuntivite) con una febbre che diventa sempre più alta. Successivamente appaiono dei puntini bianchi all’interno della bocca. Dopo 3-4 giorni, appare l’eruzione cutanea caratteristica (esantema), composta di piccoli punti rosso vivo, prima dietro le orecchie e sul viso, e poi su tutto il resto del corpo. L’eruzione dura da 4 a 7 giorni, l’esantema scompare a cominciare dal collo. A volte, rimane una desquamazione della pelle per qualche giorno.

Le complicazioni sono relativamente rare, ma il morbillo è pur sempre responsabile di un numero compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 persone colpite. Le complicazioni sono dovute principalmente a superinfezioni batteriche: otite media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti (infiammazioni del cervello). Si riscontrano più spesso nei neonati, nei bambini malnutriti o nelle persone immunocompromesse. Il contagio avviene tramite le secrezioni nasali e faringee, probabilmente per via aerea tramite le goccioline respiratorie che si diffondono nell’aria quando il malato tossisce o starnutisce.