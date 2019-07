Condividi

Sono stati ben 5 gli incidenti che si sono verificati nell’arco di mezz’ora intorno alle 17:30 di oggi in autostrada A4 nel tratto tra Padova est e Arino di Dolo, in provincia di Venezia, sia in direzione Trieste che Milano. Tanto traffico e caso considerando anche l’ora di punta ma non ci sarebbero feriti.

(ph: shutterstock)