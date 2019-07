Agsm, stop da Lega: «No alle mire di qualche industriale»

Condividi

Il deputato e consigliere comunale della Lega Vito Comencini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno il sapore di una brusca frenata nella trattativa per un terzo partner nel progetto di fusione delle partecipate comunali Aim di Vicenza e Agsm di Verona. Come riporta La Cronaca di Verona, secondo Comencini l’unione di Verona e Vicenza è importante, ma invita il presidente di Agsm Daniele Finocchiaro ad essere più chiaro su questioni come la gestione dei rifiuti.

«Occorre guardare al bene dei veronesi e non alle aspettative di qualche industriale – spiega Comencini -. Ma il ruolo di Agsm – aggiunge – non va stravolto. Invito Finocchiaro a non vendere la pelle prima dell’orso». (t.d.b.)

