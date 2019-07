Leggende delle montagne venete: le Anguane

Condividi

L’Anguana è una figura mitologica legata all’acqua, tipica delle zone pedemontane e montane del Nord Italia, soprattutto nelle province di Vicenza e Belluno. Talvolta associate alla figura della strega in fiabe e racconti e molto presenti nella toponomastica di caverne e valli, sono creature simili alle ninfe e alle sirene.

In alcune storie sono donne morte di parto, o in genere fanciulle morte giovani, ma anche anime di bambine nate morte. Secondo altre tradizioni erano donne dei boschi, dedite ad un culto pagano. La loro figura è legata alla seduzione degli uomini, ma anche alla vendetta nei confronti di altre donne. In veneto esiste il detto «sigàr come n’Anguana», cioè “gridare come un’Anguana”, ad indicare un forte urlo. A volte sono descritte come ragazze bellissime, altre come esseri per metà donna e per metà animale (gallina, pesce o rettile).

(Ph TripAdvisor Percorso Natura)