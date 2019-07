Precipita dal tetto di un capannone e si schianta al suolo

Condividi

Linkedin email

Alle 12.40 circa un uomo italiano, classe 1962, residente a Gubbio, dipendente di una ditta di Umbertide, nel Perugino, mentre effettuava un sopralluogo sul tetto di un capannone sito in via del lavoro di Orti di Bonavigo, Verona, per cause in corso di accertamento, precipitava al suolo da un’altezza di 7 metri.

Personale SUEM 118 intervenuto anche con eliambulanza, alla presenza di SPISAL e carabinieri di Cologna Veneta e Minerbe, anch’esse intervenute, constatavano decesso per politrauma. Salma a disposizione dell’autorità giudiziaria. Procede SPISAL.

Articolo in aggiornamento