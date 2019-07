Cambiamenti climatici, mare Adriatico sempre più caldo

Condividi

Il monitoraggio delle temperature delle acque del mare Adriatico iniziarono nel lontano 1899 e, grazie ai dati raccolti in più di 100 anni, oggi i ricercatori del Cnr Ismar sono in grado di fare statistiche preziose su com’è cambiata la temperatura del nostro mare. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista internazionale Earth System Science Data e le rilevazioni sottolineano che, in oltre un secolo, la temperatura dell’alto Adriatico è cresciuta di 1,1 gradi centigradi ma, partendo dal 1946 e arrivando ai giorni nostri, il trend per secolo sale a 1,3 gradi. «Significa che nel corso degli ultimi cinquant’anni l’aumento della temperatura sta subendo una accelerazione», spiega Renato Colucci del Cnr Ismar di Trieste, uno dei ricercatori che hanno realizzato studio il cui primo autore è Fabio Raichich.

Un altro dato che preoccupa non poco gli esperti è l’aumento della frequenza dei giorni nei quali la temperatura superficiale ha raggiunto o superato i 28 gradi. Una soglia non casuale, spiega ancora Colucci: «In oceanografia questa è considerata la temperatura oltre la quale si possono sviluppare uragani». C’è un precedente che ancora ricordiamo bene: la tempesta Vaia che ha distrutto i nostri boschi. nello scorso novembre. «In quei giorni l’acqua del Mediterraneo era più calda del normale. E oggi sappiamo che se la temperatura superficiale fosse stata inferiore, quell’evento sarebbe comunque accaduto ma i venti sarebbero stati inferiori di 20/30 chilometri orari. E non sarebbero caduti così tanti alberi», sottolinea ancora Colucci.

L’aumento della temperatura superficiale incide anche sulla fauna marina, con alcune specie che lentamente abbandonano l’Adriatico alla ricerca di acque più fredde e altre che, viceversa, arrivano da sud e si riproducono, spesso mettendo a rischio quelle locali. Una tendenza destinata ad aumentare. Fabio Grati, ricercatore e biologo marino all’Irbim Cnr, fa l’esempio del pesce serra (Pomatomus saltatrix): «E’ arrivato dall’Adriatico meridionale e ora è una delle specie dominanti anche più a nord. L’impressione è che in alcune zone stia sostituendo la nostra spigola (Dicentrarchus labrax)». Il riscaldamento dell’acqua sta convincendo lo scampo (Nephrops norvegicus) a fare le valigie per trasferirsi in acque più fredde «e nei suoi stessi areali stiamo notando un aumento di altre specie, come il gambero rosa e la mazzancolla – continua Grati – anche in questo caso pensiamo che il cambiamento climatico abbia una sua influenza».

