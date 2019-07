Scandalo nella ricerca: maxi evasione fiscale da 45 milioni

Condividi

Operazione della Guardia di Finanza di Padova, per una frode fiscale per oltre 45 milioni di euro, nel settore dei crediti d’imposta per gli organismi di Ricerca. Più di 200 società coinvolte, altrettanti indagati, di 38 città italiane, tra cui tutte le sette province del Veneto.

Oltre 200 decreti di perquisizione e sequestro, in relazione ad un’indagine perpetrata, anche tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da un “Organismo di Ricerca”, la Eidon Lab, he opera nella provincia di Padova, al fine di beneficiare di indebiti crediti d’imposta connessi alla realizzazione di progetti ricerca.

Articolo in aggiornamento