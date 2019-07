L.R. Vicenza, 4 anni fa l’addio a Savoini

Condividi

Oggi 25 luglio è l’anniversario di Giulio Savoini, ex calciatore e allenatore scomparso 4 anni fa a Vicenza, città dove ha vissuto per 57 anni anche se era originario del Piemonte. Savoini, di ruolo terzino, arrivò al Lanerossi Vicenza nel 1953. L’anno dopo la squadra venne promossa in Serie A e nel 1957 ottenne la fascia da capitano.

Rimase al Vicenza fino a fine carriera, nel ’66, con il record assoluto di 317 presenze. Con lui il Lane divenne una cosiddetta “provinciale di lusso” guadagnandosi non solo una lunga permanenza in Serie A ma anche due sesti posti. Poi Savoini intraprese la carriera da allenatore. Fu il mister della Primavera biancorossa e poi nel 1980 della prima squadra. Nel 1990 riuscì a strappare all’ultimo una salvezza e una permanenza in C1. (t.d.b.)

(Ph. LanerossiVicenza.com)