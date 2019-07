Borseggiatrici prendono di mira turisti: arrestate

Condividi

I Carabinieri di Lazise hanno arrestato D. G., 36 anni, e I. N.,35 anni, entrambe cittadine bulgare e in Italia senza fissa dimora, in flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso. Mercoledì 24 luglio, nel corso di uno specifico servizio antiborseggio con militari in abiti civili, le due sono state pizzicate mentre si aggiravano con fare sospetto tra le bancarelle guardando insistentemente alcune borse. Dopo averle pedinate per un po’, i carabinieri in borghese hanno visto I. N., all’altezza di Porta San Zeno, tirare fuori dallo zainetto un cappello nero parasole per poi indossarlo; in quel momento l’altra donna, si è posizionata alle spalle di una turista al fine di coprirla e, proprio in quell’istante, la I. ha aperto lo zainetto della turista infilando la mano al suo interno.

I militari hanno tentato di fermarle ma le due sono scappate salendo su un autobus di un campeggio nelle vicinanze cercando di confondersi con gli altri passeggeri. I carabinieri non hanno però desistito e le hanno bloccate poco dopo. Accompagnate in caserma, si è scoperto che entrambe le donne erano gravate da precedenti per furto. Inoltre, dopo la perquisizione, è stato rinvenuto un portafogli da donna di colore bianco, contente 39,00 euro, 12 banconote da un dollaro americano e uno scontrino in lingua tedesca. L’ignara turista che aveva rischiato di essere derubata precedentemente, è stata avvisata dai carabinieri e ha sporto formale denuncia.

Alla luce di tutto, le due donne sono state accompagnate al Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda e sottoposte a foto-segnalamento, per poi venire rinchiuse presso le locali celle di sicurezza del Comando. Il rito direttissimo di questa mattina ha imposto loro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.