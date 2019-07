Meteo estremo: dal gran caldo ai temporali intensi

Condividi

Come vi avevamo già anticipato ieri, nel weekend che sta per arrivare il meteo cambierà repentinamente. Se da un lato sentiremo le temperature abbassarsi e tornare decisamente più in linea alle medie stagionali, dall’altro siamo al cospetto del rischio concerto di dover sopportare danni da fenomeni intensi e/o localmente estremi, capaci di produrre criticità più o meno gravi.

Il meteorologo di Serenissima Meteo, Marco Rabito, ci illustra la situazione più nel dettaglio: «Le zone maggiormente a rischio e nelle quali prestare particolare attenzione, tra stasera e domani, sono quelle del comparto Dolomitico del Trentino Alto Adige e bellunese, solo marginalmente la fascia prealpina. Per quanto riguarda le Dolomiti, sia nella serata odierna che in quella di venerdì si svilupperanno dei temporali semi-stazionari o a lenta traslazione. L’attenzione riguarderà in particolare il rischio per alluvioni lampo (flash floods) capaci di innescare criticità idrogeologiche e ben sappiamo come anche molte località del Cadore e dell’Agordino siano state già duramente segnate in passato, come pure la zona Ampezzana».

«Per quanto riguarda il dopo (sabato e domenica) e le nostre pianure, i fenomeni risulteranno più diffusi sul comparto montano nel pomeriggio/sera di venerdì (come detto sussisterà ancora un certo rischio di fenomenologia intensa o molto intensa per eccessive precipitazioni localizzate, fulminazioni e occasionali grandinate anche di buon calibro), non va esclusa l’eventualità di qualche sconfinamento sulla fascia pedemontana ed alte pianure verso la serata/notte su sabato».

«Per sabato avremo, probabilmente, una mattinata in cui le schiarite potrebbero risultare prevalenti con clima ancora caldo e afoso, sebbene già ridimensionato rispetto ai giorni precedenti. Già in tarda mattinata o al più nel primo pomeriggio avremo ancora instabilità a carattere temporalesco in montagna e successivamente prende forma l’ipotesi di un passaggio temporalesco più diffuso tra il pomeriggio e la sera (e qui probabilmente avremo l’intervallo con la maggiore probabilità di fenomenologia intensa per la pianura)».

«Per domenica, stante l’ingresso di correnti più fredde a tutte le quote e la presenza di una insolita (per il periodo) ciclogenesi orografica sul Golfo di Genova, è ipotizzabile la formazione di numerose cellule temporalesche che disporranno di minore energia e probabilmente vedranno ostacolata una organizzazione capace di produrre fenomenologia particolarmente intensa (rischio minore ma ancora presente, specie per intense precipitazioni)».