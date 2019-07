Mirabilia Network al salone del turismo: nel segno di Matera

Condividi

Linkedin email

Risplenderà ancora di più Mirabilia Network in occasione di TTG Travel Experience, il salone internazionale del turismo al Quartiere Fieristico di Rimini, in calendario dal 9 all’11 ottobre. Matera, la città dei sassi Patrimonio mondiale Unesco, Capitale Europea della Cultura 2019, una delle città più antiche al mondo e tra i siti del Network Mirabilia, è stata scelta dagli organizzatori dell’importante manifestazione fieristica, come un ideale “fil rouge di comunicazione” del programma “Think Future“, l’area dedicata ai dibattiti tra esperti e aziende, ai seminari e agli incontri con relatori di fama internazionale, eventi ideati per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità.

Sarà una vetrina internazionale anche per Mirabilia Network che proprio a Matera dal 18 al 19 novembre 2019 organizzerà il suo evento B2B più importante, la “Borsa Internazionale del Turismo Culturale” e in concomitanza “Mirabilia Food & Drink“, per il settore agroalimentare. Ancora una volta in un palcoscenico internazionale, le 16 Camere di Commercio e Unioncamere, i partner del network, saranno la cassa di risonanza per un contemporaneo turismo esperienziale, volto alla valorizzazione dei siti Unesco quelli meno conosciuti, e anche delle eccellenze e peculiarità dei territori di riferimento.

Cos’è Mirabilia

Mirabilia Network è l'”Associazione Nazionale” che mette in rete le Camere di Commercio italiane di Bari, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia, Basilicata Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Pordenone-Udine, Friuli-Venezia Giulia, Verona e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio – e vanta una fitta rete di relazioni con le Camere di Commercio di Francia, Grecia, Bulgaria, Croazia, Ungheria e Spagna; contempla iniziative di vario genere, da eventi B2B ad eventi dedicati, dalla strutturazione di percorsi turistici fino ad attività di formazione con studenti liceali e universitari.