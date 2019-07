Rapine e risse: tunisino pericoloso espulso dall’Italia

Condividi

T.B. cittadino tunisino di 32 anni, detenuto presso il carcere di Rovigo, è stato scortato dal personale della questura e rimpatriato oggi al suo Paese. L’uomo, in Italia dal 2011 dopo essere sbarcato a Lampedusa richiedendo asilo politico, si è reso protagonista di una serie infinita di reati, in particolar modo rapine, risse, lesioni personali, percosse, danneggiamenti, interruzioni di pubblico servizio, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione dell’identità personale.

Era in carcere dal 2013 dopo aver accumulato condanne per 8 anni e 6 mesi e multe per 2800 euro. Anche durante la detenzione aveva mostrato il suo carattere aggressivo provocando risse, episodi di danneggiamento della cella, resistenza al personale di Polizia Penitenziaria, tanto da essere trasferito più volte da un carcere all’altro. Vista la pericolosità dell’individuo è stata emessa la misura di sicurezza dell‘espulsione dallo Stato italiano a pena espiata. Se tenterà di rientrare in Italia prima di 10 anni, verrà arrestato.