Stanco e con il mal di testa: un caso di febbre Dengue in Veneto

Stanchezza, mal di testa, dolori articolari, febbre. Sembravano i sintomi di una normale influenza, ma non lo era. Come riporta Il Gazzettino infatti, a un 30enne di Treviso, appena tornato da un soggiorno a Bali, è stata diagnosticata la febbre Dengue, una malattia tropicale di tipo virale, che solo in rari casi porta alla morta e che in Italia non può essere contagiosa. Ma una zanzara tigre che dovesse pungere una persona infettata potrebbe trasmetterla.

La casa dell’uomo è stata disinfettata dal dipartimento di Prevenzione dell’Usl della Marca. Il 30enne è stato ricoverato e sottoposto a una terapia per abbassare la febbre ed è in buone condizioni, tra due settimane dovrebbe essere guarito, anche se il senso di spossatezza potrebbe durare mesi.