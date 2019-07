Fuga da film: detenuto con sospetta tbc scappa da finestra ospedale

Condividi

Un detenuto era ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per sospetta tubercolosi. Per questo motivo l’uomo si trovava nel reparto malattie infettive, in una stanza in isolamento. Piantonato dagli agenti, è riuscito a calarsi dalla finestra della stanza ed evadere dopo aver legato tra loro alcune lenzuola usandole come una corda.

Sono immediatamente scattate le ricerche, tuttora in corso anche con l’utilizzo di un elicottero per perlustrare la zona. Nel frattempo sono arrivati i risultati degli esami che hanno dato esito negativo per quanto riguarda la turbercolosi.