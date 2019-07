Vendemmia 2019, in Veneto si farà desiderare

Condividi

La vendemmia in Veneto nel 2019 si farà desiderare. Si preannunciano, infatti, dai 7 ai 10 giorni di ritardo rispetto all’anno scorso. La raccolta delle uve base spumante (Chardonnay, Pinot) dovrebbe iniziare attorno al 20/22 agosto, mentre l’avvio della vendemmia vera e propria è previsto per gli ultimi giorni di agosto-primi di settembre (Pinot Grigio). Per la raccolta delle uve Glera (Prosecco) bisognerà attendere il 12/15 settembre, come pure per il Merlot; per la Garganega e la Durella il 20 settembre.

Buone notizie per quanto riguarda la qualità: da una prima analisi risulta che l’uva si presenta ovunque sana, nonostante un andamento climatico altalenante caratterizzato da un maggio freddo e piovoso e da un bimestre successivo con lunghe ondate di calore e scarse precipitazioni. Sotto il profilo quantitativo l’annata viene annunciata buona e comunque nei parametri dei disciplinari. Dunque una “bella uva” che i produttori hanno saputo difendere bene.