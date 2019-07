Ladri in villa: legano 70enni e portano via oltre 100 mila euro

Condividi

Notte da incubo per due professionisti di 70 anni di Verona che sarebbero stati legati e imbavagliati da tre banditi che si sono introdotti nella loro abitazione. I malviventi sarebbero riusciti a rubare monili in oro per un valore che supera i 100 mila euro, una pistola e del denaro in contanti (valore ancora da quantificare). Fortunatamente i ladri non avrebbero usato violenza nei confronti della coppia.

Secondo una prima ricostruzione della squadra mobile e la polizia scientifica, i tre avrebbero segato l’inferriata di una finestrella dell’abitazione. Uno di loro si sarebbe all’interno della villa da lì e, una volta dentro, avrebbe aperto la porta ai due complici e successivamente immobilizzato i proprietari. L’allarme è stato dato solo all’alba quando la donna è riuscita finalmente a liberarsi.