Agsm, il presidente Finocchiaro: «non sono uomo di nessuno»

Il presidente di Agsm, la partecipata del Comune di Verona, Daniele Finocchiaro, risponde al deputato della Lega Vito Comencini che aveva parlato di «interessi di qualche industriale» dietro il tentativo di includere un terzo partner nella trattativa per la fusione con la vicentina Aim. Come riporta Lillo Aldegheri sul Corriere del Veneto di oggi a pagina 7 dell’edizione di Vicenza, Finocciaro si è presentato in audizione alla commissione consiliare del Comune spiegando di avere le idee chiare sulla fusione con Aim, che se fosse per lui farebbe subito, e sull’accordo con un terzo partner che possa garantire «cose che non abbiamo, per esempio un termovalorizzatore. Ma la decisione – sottolinea – la prenderà il cda, nella seconda metà di settembre».

«Io non ho mai preso un euro da Confindustria – ha ribadito Finocchiaro – non permetto a nessuno di usare me per uno scontro politico, e sia chiaro che io non sono un pacco che il sindaco Sboarina manda o no in commissione: sono un manager che ha lavorato per anni in una multinazionale e che non deve nulla a nessuno, se non alla propria coscienza di uomo e di manager, ed ho molto chiaro quale sia il mio compito, a differenza di molti di voi». (t.d.b.)

