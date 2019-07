Accoltella l’ex e tenta il suicidio

Condividi

Un 49enne residente ad Albignasego, in provincia di Padova, questa mattina ha aggredito la sua ex convivente con un coltello e poi ha rivolto l’arma verso di sè ed ha tentato il suicidio. La donna, una 48enne, ha riportato ferite alla scapola mentre l’uomo si è accoltellato due volte all’addome. Entrambi sono in pronto soccorso a Padova ma nessuno dei due è in pericolo di vita.