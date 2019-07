Alla scoperta dei profumi americani

Condividi

Ah, l’America! Terra di opportunità e scoperte, luogo dove storicamente i sogni si possono realizzare, scenario perfetto di mille e mille film, trame che si dipanano dal selvaggio west fino alle strade della grande mela, canzoni, citazioni, musiche e colori unici, città indimenticabili, notti da leoni, viaggi su autostrade infinite, canyon a perdita d’occho e profumi americani. Profumi che hanno fatto la storia di una nazione, come quelli di Michael Kors. Ecco di cosa parleremo nelle prossime righe: i profumi che hanno reso celebre questo incredibile paese nel mondo.

MICHAEL KORS: STILE A STELLE E STRISCE

Che siano da donna o da uomo, ecco che i profumi di questo celebre stilista sapranno incantare i vostri sensi come difficilmente vi sarà capitato prima: pura essenza americana, pura avventura, mistero, scoperta, grandezza. Michael Kors riesce a mettere tutto questo nelle sue essenze, riconoscibili da qualunque naso si intenda un po’ di stile e di America. Michael Kors è uno status symbol di questo grande Paese, detentore di uno scettro che difficilmente qualcuno saprà strappargli di mano, quello di re dell’America più avventurosa e pazza. Fatevi accompagnare dalle sue essenze, mettete un po’ di America nelle vostre nottate, portate sulla vostra pelle tutta la vivacità della vita a stelle e strisce!

RALPH LAUREN: L’ANIMA GLAM DELL’AMERICA

Non solo Michael Kors, però, è stato in grado di creare veri e propri distillati di stile americano: Ralph Lauren è un altro nome che regala pure certezze adamantine. Ecco che però l’anima di questo stilista risulta essere più distinta, capace di un glamour difficilmente replicabile, esso ci si regala con note raffinate e capricciose. Siamo al cospetto di uno dei mostri sacri dello stile USA, capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca, dalle sue collezioni di abiti ai suoi accessori, fino ad arrivare qui ai profumi e alle essenze. Un maestro di quelli che ci capitano poche volte nella vita.

Ricordiamo che acquistare questi profumi su internet potrebbe riservarci incantevoli sorprese: golosi sconti e accattivanti promozioni sono infatti dietro l’angolo per fare in modo che questi profumi siano più accessibili a chiunque, che chiunque si possa ammantare dell’odore dell’America, che sia selvaggia o glamour non fa differenze quando si tratta di sconti. Stiamo però attenti a comprare solo da siti che hanno una storia di successo alle spalle e delle recensioni favorevoli davanti: spesso, ingolositi da prezzi decisamente molto bassi, ci possiamo trovare davanti a vere e proprie truffe, rischiando di spendere soldi per prodotti che mai arriveranno a casa nostra. Poniamo molta attenzione perché è vero che possiamo evitare la ressa delle profumerie, magari in affollati centri commerciali, e le lunghe code per il pagamento, ma dobbiamo sempre dubitare di chi ci fa un prezzo troppo basso: o la merce non sarà mai destinata ad arrivare a casa nostra, oppure si tratta di merce contraffatta e nessuno di noi vuole avere a che fare con un profumo o un’essenza destinata, per il troppo alcol in essa contenuta, a sparire dalla nostra pelle nel giro di un quarto d’ora!