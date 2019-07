La serata del mistero alla Montagna Spaccata

Condividi

Linkedin email

Questa sera 26 luglio a partire dalle 21 alla Montagna spaccata sulla strada per Recoaro Mille (Vicenza) si terrà la “serata del mistero”. Essa è legata a due figure in particolare, quella del Mago, cioè il primo gestore della locanda, e quella dell‘anguana Etele. L’evento era inizialmente stato previsto per il 19 luglio.

Sarà un’occasione per vivere un’esperienza alternativa in un luogo già di per sé molto suggestivo. Verrà infatti rievocata la leggenda della Montagna Spaccata, cioè la triste storia di amore tra Etele e Giordano. Il giovane pastore si innamorò a prima vista di questa splendida creatura bionda avvistata nei boschi. Lei però era la figlia della maga del bosco e il suo destino era quello di sparire alla morte della madre. I due giovani vollero comunque proseguire la loro relazione. Andarono a vivere insieme e per qualche tempo furono felici, ma un giorno la maga morì ed Etele scappò nel bosco, conscia della propria fine imminente. Qui la montagna si spaccò a metà e lei ci cadde dentro. Secondo la leggenda la forza del torrente Torrazzo ce fuoriesce dalla roccia rappresenta l’amore tra i due giovani. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Montagna spaccata)