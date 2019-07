Aida in Arena, soprano rifiuta di colorarsi la pelle di nero: «è razzista»

Condividi

Manca pochissimo allo spettacolo in Arena di Verona dell’Aida dove sarà protagonista il soprano Tamara Wilson e si è sollevato un polverone di polemiche per la decisione dell’artista di non colorarsi di nero la pelle per interpretare la schiava etiope. Nelle prime due interpretazioni la Wilson è uscita in scena con la pelle scurita dal trucco ma per lo spettacolo di stasera ha deciso di dire di no. «Sono stata un’ingenua, pensavo non mi avrebbero truccato ma l’hanno fatto».

Dipingere il viso di nero agli attori bianchi è una tradizione centenaria ma, negli ultimi anni, specialmente in America, questa usanza è giudicata poco rispettosa nei confronti delle persone di colore. «Mi aspetto che in tanti non condivideranno la mia presa di posizione, ma devo vivere con me stessa fino alla fine dei miei giorni – ha spiegato l’artista sui social -. Ho parlato con alcuni colleghi, che non credono che rappresentare Aida in questo modo sia razzista. Pensano che presentarla bianca voglia dire cancellare un forte personaggio femminile di colore e capisco perfettamente. Ma conosco anche colleghi che non vogliono che la loro pelle diventi parte del costume perché questo non aiuta la nostra industria ad abbracciare la diversità. Non c’è un giusto o sbagliato perché è una visione personale», ha concluso.

(ph: Instagram tamara_wilson_soprano)