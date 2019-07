Carabiniere ucciso a coltellate per 100 euro: killer in fuga

Condividi

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la morte di Mario Cerciello Rega, vice brigadiere colpito questa notte a Roma con 8 coltellate pare da un migrante per il furto di un borsello per la cui restituzione venivano chiesti 100 euro. L’assassino è poi riuscito a scappare e ora è partita la caccia.

Cerciello Rega si era sposato appena un mese fa. «Prenderemo quei bastardi e li condanneremo ai lavori forzati a vita» ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

(Ph. Facebook – Mario Cerciello Rega)