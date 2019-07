«Mondiali sci Cortina, nuove strade non pronte per il 2021»

Condividi

«Speriamo che la nuova viabilità di Cortina sia completata per le Olimpiadi del 2026, sicuramente non sarà pronta per i Mondiali del 2021. Sono interventi indispensabili, su cui però siamo in forte ritardo anche per responsabilità precise della Regione che a suo tempo non aveva previsto la procedura di Valutazione di impatto ambientale». Lo afferma Claudio Sinigaglia, Consigliere regionale del Partito Democratico, commentando il monitoraggio degli obiettivi strategici relativi all’anno 2018.

«Un traguardo mancato riguarda proprio le infrastrutture nel tratto da Pieve di Cadore a Cortina. La Regione – spiega l’esponente dem e Vicepresidente di Commissione – insieme ad Anas e commissari governativi per la viabilità, già dal 2017-18 aveva previsto un grosso piano di investimenti, soprattutto per quanto riguarda le Strade Statali 51 e 52. Per la 51, l’Alemagna, i problemi erano sul tappeto da allora: gli ‘imbottigliamenti’ da Tai di Cadore fino a Cortina, oltre ai problemi attorno a Longarone. L’Anas aveva predisposto una serie di progettazioni, alcune delle quali già a livello definitivo e nel 2018 venne convocata la Conferenza di servizi per quattro varianti (San Vito di Cadore, Tai di Cadore, Valle di Cadore e un lavoro importante nel centro abitato di Cortina). Gli interventi prevedevano due gallerie, una di 600 metri per la Variante di Valle e un’altra di 900 per quella di Tai. Il ministero dell’Ambiente ha quindi chiesto al commissario e all’Anas di mettere in piedi l’istruttoria per la Valutazione di impatto ambientale e così le Conferenze dei servizi sono state annullate, perché la Via deve essere fatta prima di approvare il progetto. È stato perso praticamente un anno per voler agire in fretta e con superficialità».

«L’iter non è completo poiché i ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali hanno chiesto delle integrazioni, mentre la Via regionale si è conclusa con una serie di osservazioni e prescrizioni per tutte e quattro le varianti – evidenzia Sinigaglia – Se va bene la Conferenza dei servizi si riunirà nuovamente nel 2020 ed è chiaro che almeno due dei quattro interventi non saranno completati per i Mondiali. L’auspicio – conclude il consigliere – è che almeno per il 2026 non ci siano intoppi e che Cortina, insieme a tutte le Dolomiti, possano avere la viabilità che meritano, adeguata per ospitare un evento eccezionale come le Olimpiadi». (t.d.b.)

