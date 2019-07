Condividi

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Ancora emergenza caldo di livello 3. Il livello più alto, che indica “condizioni di emergenza non solo per i gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, e che oggi è previsto in 14 città italiane. E’ quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

I centri da ‘bollino rosso’ sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Dalla giornata di domenica però l’emergenza caldo si ridurrà sensibilmente, con l’allerta 3 prevista solo ad Ancona, Pescara e Venezia.