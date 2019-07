«Sono Felice Maniero, giornalista d’inchiesta»

Dopo l’intervista con Roberto Saviano, in cui ha dispensato consigli a 360 gradi, inclusa la strategia antimafia, Felice Maniero torna in video.

L’ex boss della mala del Brenta ha annunciato l’avvio di una start up con nuovi brevetti, un avamposto nella guerra alle micro plastiche, territorio lasciato incustodito dalla politica, dice.

«Fonti autorevoli affermano che ingeriamo 100 microplastiche a pasto, che si decompongono dopo 500 anni, restando nell’organismo tutta la vita. Signor ministro perché non fate un sacrosanto decreto sicurezza, ne fate tanti che non servono, per la salute dei più piccoli? Al prossimo video illustrerò come si possono eliminare le microplastiche con una spesa di qualche decina di euro…un fai da te che però è indispensabile, altrimenti si rischiano di spendere migliaia di euro».