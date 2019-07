Ragazzini in bici a forte velocità, si schiantano contro furgone

Condividi

Grave incidente questo pomeriggio sulla strada verso Alano, nel paese di Fener, in provincia di Belluno. Due giovani ciclisti sono stati investiti da un camion e sono stati ricoverati in gravi condizioni. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Feltre, sembra che i ragazzini stessero procedendo ad alta velocità in discesa su via Cuniol immettendosi sulla Vittorio Emanuele.

Secondo testimoni i due non si sarebbero fermati allo stop e l’impatto con il camion, che procedeva a passo d’uomo, sarebbe stato inevitabile. La ragazza, G.S. 15 anni, di Alano è stata intubata sul posto e verosimilmente è in pericolo di vita. Il ragazzo A.D., 14 anni, di Montebelluna (Treviso) sarebbe grave. Nessuno dei due indossava il casco.