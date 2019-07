Listeria nel salame di un’azienda trevigiana: Ministero lo fa ritirare

Condividi

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito una nota in cui rende noto il ritiro dal commercio di un lotto di salami prodotto dal salumificio Angelo Bianco di Solighetto, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Dopo alcuni test, infatti, è stata rilevata la presenza di Listeria monocytoenes. Il lotto di produzione interessato dal ritiro è datato 28 maggio 2019, si tratta di un salame per la vendita sfusa dal peso di circa 700 grammi. Il Ministero invita la popolazione a non consumare il prodotto sopra indicato e renderlo al punto vendita di acquisto a causa di un possibile rischio microbiologico.

La Listeria è un batterio alimentare presente anche nel pesce affumicato, nei formaggi e negli ortaggi crudi, resistente sia agli ambienti salati che alle basse temperature. Se ingerito può provocare nausea, vomito, diarrea e in in alcuni sporadici casi infezioni più gravi, quali meningite e altre complicanze potenzialmente letali.