«I figli dei ricchi diventano cretini. Ai miei non lascerò un euro»

Condividi

Linkedin email

Luca Barbareschi ha deciso: non lascerà un euro in eredità ai suoi 6 figli. Il motivo lo spiega durante la trasmissione “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco. «I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è un muscolo e va allenato. Se tu non studi non elabori, il cervello s’impigrisce. Per questo ai miei figli non darò un euro ma ho dato a tutti un opportunità di lavoro, ho speso un milione per la loro istruzione».