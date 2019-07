Tregua dal caldo africano. Ma attenzione ai temporali intensi

Condividi

Le previsioni meteo parlano chiaro: ci stiamo probabilmente avvicinando ad una tregua dal caldo africano ma i temporali che arriveranno nelle prossime ore potrebbero essere intensi e creare criticità. Secondo le previsioni Arpav, la giornata di sabato 27 inizierà con un tempo sereno o poco nuvoloso poi irregolarmente nuvoloso sulle zone montane; nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità irregolare anche sulla pianura dove annuvolamenti si alterneranno a schiarite anche ampie. A fine giornata tendenza ad aumento della nuvolosità ovunque. Fino a metà mattina le precipitazioni saranno generalmente assenti, in seguito aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%), nel pomeriggio, sulle zone montane, pedemontane e parte della pianura centro-settentrionale, medio-bassa (25-50%) altrove. Si tratterà di rovesci e temporali sparsi. A fine giornata probabili fenomeni a carattere più diffuso sulla pianura, specie sui settori centro-meridionali. Le temperature saranno in calo.

Per quanto riguarda domenica 28 buona parte della giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità persistente ma verso sera saranno possibili prime schiarite a partire da Sud-Ovest.Nella notte e per buona parte della giornata precipitazioni diffuse con frequenti rovesci e temporali (probabilità alta 75-100%). Dal tardo pomeriggio/sera pomeriggio probabile diradamento ed attenuazione dei fenomeni sulla pianura centro-meridionale e occidentale, altrove le precipitazioni saranno ancora diffuse. Temperature in sensibile calo.

Nella notte di lunedì 29 e fino alle primissime ore possibile residua nuvolosità con associate deboli precipitazioni, in seguito condizioni di stabilità con diminuzione della nuvolosità fino a cielo in prevalenza sereno. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile ripresa con marcata escursione termica. Martedì 30, invece, in pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato, sulle zone montane maggiore variabilità con cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per sviluppo di annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio associati a locali precipitazioni. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.