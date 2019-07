Temporali e grandine in arrivo

Condividi

Si avvicina il weekend e con esso la fine del caldo africano. Secondo le previsioni Arpav infatti nel pomeriggio di oggi cresce la probabilità di temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, localmente possibili anche su pianura centro-settentrionale; non si escludono fenomeni localmente intensi. Dal pomeriggio di sabato e per buona parte di domenica fase di tempo instabile/perturbato con probabili precipitazioni diffuse e frequenti localmente anche abbondanti. Probabili temporali intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento).

Oggi quindi i temporali sono probabili soprattutto in montagna, mentre è da domani sera che essi interesseranno anche la pianura, specie sui settori centro-meridionali. Il maltempo proseguirà poi per tutta la mattina di domenica. Temperature. In generale calo con minime raggiunte in serata. Venti. In pianura deboli di direzione variabile salvo a tratti rinforzo dei venti dai quadranti orientali; in quota venti moderati da Sud-Ovest. Probabili raffiche in occasione di eventi temporaleschi.

Dal tardo pomeriggio/sera di domenica probabile diradamento ed attenuazione dei fenomeni sulla pianura centro-meridionale e occidentale, altrove le precipitazioni saranno ancora diffuse. Temperature in sensibile calo. (t.d.b.)

Ph. Arpav