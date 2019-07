Poliziotto intima l’alt, l’auto lo investe: grave

Condividi

Un agente della polizia locale di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, di 35 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto. E’ successo martedì scorso lungo la Postumia a Olmi.

Il vigile stava effettuando dei controlli di routine sulle auto in transito, ha alzato la paletta per fermare una vettura guidata da un 50enne ma è stato preso in pieno. Ha riportato diverse ferite alla testa e contusioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’automobilista si sarebbe giustificato dicendo di non aver visto il poliziotto. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell’investimento.

(ph: shutterstock)