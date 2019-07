Coca ed eroina in provincia: arrestati due pusher

Condividi

Militari del Comando Provinciale di Padova, nell’ambito di un servizio di osservazione e pedinamento finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti posto in essere nella provincia patavina, hanno arrestato in flagranza di reato, a Selvazzano Dentro, 2 spacciatori di nazionalità albanese, nonché sequestrato 2,604 chili di eroina, grammi 207 di cocaina e € 520 di denaro contante suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Ad operare sono state tre pattuglie di militari della Compagnia del capoluogo che hanno monitorato un’autovettura Kia Sportage, alla cui guida era un soggetto di nazionalità albanese, noto agli operanti quale possibile “corriere” di eroina e cocaina. Questi, giunto a Selvazzano Dentro, è sceso dal veicolo e, raggiunto da un altro soggetto, verosimilmente suo “cliente”, si è diretto verso il bagagliaio ed ha iniziato ad armeggiare con fare sospetto all’interno dello stesso, sollevando un pianale di copertura ed estraendo vari involucri successivamente consegnati a colui che lo attendeva.

I militari sono quindi intervenuti, sottoponendo a controllo il conducente e l’autovettura; nel bagagliaio, occultati in un doppio fondo laterale creato ad hoc per il trasporto di droga, erano stipati 5 panetti, del peso di circa 500 gr. ciascuno, per un totale di kg. 2,604 di eroina, nonché 2 involucri contenenti complessivamente grammi 207 di cocaina. La perquisizione del veicolo consentiva inoltre di sottoporre a sequestro anche 2 cellulari e € 320 suddivisi in banconote da € 50, € 20 e € 5. L’altro soggetto, datosi precipitosamente alla fuga, è stato prontamente fermato dai militari all’ingresso di casa. Si è proceduto pertanto alla perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori grammi 4 di cocaina, grammi 5 di marijuana, materiale da taglio occultato in un calzino che, dall’esame del color test, è risultato derivato dell’oppio, oltre a € 200 di denaro contante suddivisi in banconote da € 20 e 3 cellulari.

Al termine delle operazioni il “corriere”, H.E. (di anni 29), unitamente al cliente M.A. (di anni 30, anch’esso albanese), entrambi con precedenti specifici, venivano tratti in arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti e associati, rispettivamente, presso le case circondariali di Rovigo e Vicenza. Il denaro contante ed i telefoni cellulari sono stati sottoposti a sequestro probatorio in quanto ritenuti cose pertinenti al reato di spaccio.