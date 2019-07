Tempesta Vaia, primo campo di volontariato ambientale

Condividi

Tutto pronto per “VolontarixFeltre“, il primo campo di campo di volontariato ambientale di Legambiente Onlus per contribuire al recupero delle aree boschive colpite dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre. «La tempesta ha lasciato ferite profonde nell’ecosistema e nelle comunità colpite – dichiara Gigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – ferite che non si possono rimarginare solo nell’emergenza e che Legambiente vuole contribuire a curare nel tempo, anche attraverso i campi di volontariato. Un’occasione importante di partecipazione attiva, fortemente inclusiva, all’insegna della solidarietà e della condivisione, per coltivare la rinascita dell’ambiente e delle persone, messi in ginocchio dal catastrofico evento».

Il campo si svolgerà a Feltre (frazione di Villaga) dal 27 luglio al 11 agosto, in collaborazione con CAI Feltre, Consorzio strada silvopastorale Costalonga Valgrande, Ulss 1 Dolomiti, Comune di Feltre. I posti sono limitati, le iscrizioni sono possibili entro il 23 luglio. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Legambiente Veneto)