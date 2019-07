Esodo estivo: traffico da bollino nero in A4 nel weekend

Condividi

Linkedin email

La società che gestisce l’autostrada A4 Brescia-Padova e la A31 ha diramato il bollettino del traffico per il weekend. Entra nel vivo l’esodo estivo e da oggi a domenica il bollino sarà nero e rosso, cioè con traffico critico e intenso.

Venerdì

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino traffico intenso con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Nel pomeriggio e alla sera traffico critico con possibili lunghe code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia, al mattino e al pomeriggio traffico intenso. A23 Palmanova-Tarvisio, direzione Tarvisio, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico intenso. Alla sera traffico critico. In direzione Venezia, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto.

A4 Padova Est – Bivio A4/A57 Dolo, direzione Trieste. Possibili code o rallentamenti per traffico intenso. A4 Bivio A4/A57 Dolo – Padova Est, direzione Milano. Possibili code o rallentamenti per traffico intenso.

Sabato

A4 VENEZIA-TRESTE, A23 PALMANOVA-TARVISO E A57 TANGENZIALE DI MESTRE TRAFFICO CRITICO

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico critico con possibili lunghe code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità delle località balneari. Alla sera traffico intenso con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti o code in prossimità delle località balneari. A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione Palmanova, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità del Bivio A4/A23. In direzione Tarvisio, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico critico. Alla sera traffico intenso. In direzione Venezia, alla mattina traffico intenso, nel pomeriggio traffico sostenuto.

A4 PADOVA EST – BIVIO A4/A57 DOLO

A4 Padova Est – Bivio A4/A57 Dolo, direzione Trieste. Possibili code o rallentamenti per traffico intenso. A4 Bivio A4/A57 Dolo – Padova Est, direzione Milano. Possibili code o rallentamenti per traffico intenso.

Domenica

A4 VENEZIA-TRIESTE E A57 TANGENZIALE DI MESTRE TRAFFICO INTENSO

A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità delle località balneari. In direzione Venezia, al mattino traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità delle località balneari. Nel pomeriggio e alla sera traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino traffico sostenuto.