«Non comprate vini veneti»: boicottaggio dei bar del Sud

Una vera e propria guerra quella dichiarata da alcuni locali del Sud Italia il Veneto combattuta a colpi di hashtag come #CompraSud e annunci social. Il principale? Boicottare i prodotti veneti, soprattutto i vini. L’iniziativa è della rete nazionale di bar deVenetizzati che hanno deciso di non servire più prosecco ed altri vini veneti.

«In questo bar non serviamo vini, prosecchi e spumanti prodotti in Veneto. Qui si servono solo prodotti del Sud» si legge nella locandina che è affissa all’ingresso dei locali che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Nella stessa locandina si leggono anche le motivazioni. «Perché lo facciamo? Perché la Regione Veneto ha deciso di trattenere tutto il residuo fiscale. Vuol dire che le tasse pagate in Veneto restano tutte in Veneto. Quindi se tu consumi prodotti veneti, non solo arricchisci le aziende venete, ma anche le tasse che paghi sulla bottiglia di vino veneto (i tuoi soldi) andranno a finanziare solo scuole, ospedali e strade del Veneto. E le scuole, gli ospedali e le strade del Sud chi le finanzia?».

(ph: Facebook Terroni di Pino Aprile)