Beccati a rubare: tentano fuga e aggrediscono carabinieri

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Villafranca di Verona, congiuntamente a quelli della Stazione di Sommacampagna, hanno arrestato due uomini di origine albanese (K.G. 30 anni, B.A. 32 anni), con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio perlustrativo volto proprio al contrasto dei reati predatori, i militari dell’Arma hanno individuato un’auto sospetta in corso Vittorio Emanuele II di Villafranca di Verona. I carabinieri, dopo un lungo servizio di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad individuare i proprietari del mezzo che proprio in quella via, poco prima, avevano forzato una finestra per entrare in uno studio legale.

I due uomini hanno provato a fuggire: ne è nato un lungo inseguimento, per cui è stato richiesto l’intervento di un’altra pattuglia in supporto, quella della Stazione di Sommacampagna. Dopo aver fermato il primo uomo (B.A.), il secondo (K.G.) ha ingaggiato una violenta lotta con i militari dell’Arma, che senza poche difficoltà sono riusciti a bloccarlo. All’atto del controllo e della perquisizione, sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso a bordo dell’autovettura.

I due uomini sono stati dichiarati in arresto e oggi presso il Tribunale di Verona sono stati sottoposti a rito direttissimo: K.G. è stato portato in carcere di Verona Montorio, mentre a B.A. è stato comminato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.