Zanzara tigre: massima allerta in Veneto

Bollettino rosso in gran parte d’Italia per le temperature e anche quest’anno il fenomeno zanzara tigre torna a farsi sentire. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal fastidioso insetto in Veneto, adesso che ci avviciniamo ad agosto?

Secondo l’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio in Veneto sono Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza le province con l’indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4, con una tendenza futura in crescita e un indice di calore compreso tra i 32 e i 40 gradi. A Verona e Belluno, si registra invece un livello medio-basso (2), con quest’ultima che segna una tendenza futura costante e un indice di calore compreso tra i 27 e i 32 gradi.