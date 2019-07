Anziani dispersi nella tempesta, trovati grazie al falò

Condividi

Linkedin email

Ieri sera attorno alle 21.30 è scattato l’allarme per due escursionisti, attesi al Rifugio Semenza, che non si erano presentati, dopo il forte temporale scatenatosi sulle montagne dell’Alpago. I due uomini, di 69 e 70 anni, veronesi, erano partiti per percorrere l’Alta via numero 7 e avevano come meta il Rifugio nella tappa dal Brut Pass. Fissato il campo base a Malga Cate, una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago si è subito diretta in Val Salatis per poi salire il sentiero da lì.

Una volta arrivati alla Casera a Pian del e Stele hanno visto fumo uscire dal camino ed hanno trovato i due escursionisti. Per evitare il temporale i due erano scesi e si erano riparati per la notte, senza purtroppo poter avvertire nessuno per l’assenza di copertura telefonica. L’allarme è quindi rientrato.