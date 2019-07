«Nella trappola di badante e sindacato, ho dovuto dormire fuori casa»

Condividi

Linkedin email

Caso limite o storia di ordinaria follia? E’ quanto viene da chiedersi ascoltando quanto accaduto negli ultimi mesi al noto dj di Radio Padova, Franco Ghirardello, che vive a Breganze nel Vicentino.

Come molti che hanno passato i 40, Franco ha trascorso gli ultimi anni ad occuparsi personalmente della madre malata di Alzheimer, perché non c’erano disponibilità nelle case di riposo vicine. Con molti sacrifici – lo stipendio di speaker non lascia spazio a lussi – Ghirardello aveva assunto, tramite agenzia specializzata, una badante.

Tutto sembrava andare bene, anche se con richiesta di rispetto strettissimo delle clausole contrattuali, come la non pulizia in certe aree della casa, finché non sono passati i primi 180 giorni:«A questo punto la signora ha iniziato a chiedere di essere licenziata per poter godere della disoccupazione, senza farsi scrupolo di insultarmi, in casa mia. La situazione si è fatta talmente tesa che, quando sono andato a far denunciata ai carabinieri, mi hanno suggerito di dormire fuori casa, finché lei non se ne fosse andata. Cosa che ho dovuto fare».

Nemmeno il licenziamento, che è potuto avvenire solo quando la madre ha finalmente trovato un posto in una struttura adeguata, ha posto fine alle richieste della donna: «Sono scattate una serie di rivendicazioni economiche da parte del sindacato al quale si è rivolta. Da quanto ho potuto ascoltare da altre persone, sembra sia un iter assodato, quasi alla stregua delle truffe agli anziani».

La riflessione che fa Franco su questa situazione, che è molto più comune di quanto possa apparire sui media, è amara: «Mi chiedo dove sia la tutela dei datori di lavoro di chi assume una badante, cioè di chi come la persona che ho accolto in casa aprendo oltre che le porte, il cuore e la mia privacy per poi sistematicamente incorrere in nuovi ricatti economici derivanti da un contratto nazionale poco chiaro che lascia spazio solo ad interpretazioni».

(Ph Franco Ghirardello – FB)