Ex popolari venete, arriva la prima “festa del risparmio indennizzato”

«Il fondo indennizzo risparmiatori sta per partire grazie al risveglio dei conti dormienti (non soldi dei contribuenti). Ora la sveglia è per i 579 Sindaci Veneti che abbiamo invitato sabato 3 Agosto a Cittadella alla 1° Festa Mondiale Risparmio Indennizzato». Così l’associazione “Ezzelino da Onara” in una nota annuncia una manifestazione per venerdì 2 agosto e sabato 3, per festeggiare l’attivazione del fondo di ristoro e soprattutto spiegare ai risparmiatori interessati come accedervi.