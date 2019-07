Le previsioni meteo per oggi

Condividi

Le previsioni Arpav

domenica 28. Per buona parte della giornata molto nuvoloso, verso sera possibile prime schiarite a partire da Ovest.

Precipitazioni. Nella notte e per buona parte della giornata a partire dalla pianura fenomeni diffusi con frequenti rovesci e temporali (probabilità alta 75-100%) localmente anche persistenti con quantitativi abbondanti. Nel corso del pomeriggio probabile progressivo diradamento ed attenuazione dei fenomeni.

Temperature. In sensibile calo con valori massimi molto inferiori alla media del periodo.

Venti. In pianura variabili a tratti moderati/tesi, specie sulla costa. In quota fino al mattino moderati dai quadranti meridionali, in seguito moderati/tesi in rotazione da Nord. Raffiche in occasione di temporali.

Mare. Mosso, a tratti anche molto mosso durante le ore centrali.

L’ALLERTA METEO