Ci sono volute 7 ore per domare l’incendio divampato in un’azienda agricola a Bolzano Vicentino, in via Santa Caterina.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 23 con 6 squadre da Vicenza, Bassano e Thiene: secondo le prime informazioni nel rogo sarebbero morte due mucche e sono finiti in cenere 800 quintali di fieno.

Articolo in aggiornamento