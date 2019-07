Esodo estivo e maltempo: la situazione in tempo reale

Condividi

Linkedin email

Weekend da bollino nero e questa volta non solo per il traffico: anche il meteo potrebbe fare la sua parte, viste le previste tempeste su molte aree della nostra regione.

LEGGI LE PREVISIONI METEO

Alle 10.30, si segnalano situazioni critiche nelle strade che portano ai luoghi di villeggiatura, cioè la A22, nel Veronese, da Pastrengo ad Affi, e la superstrada Peschiera – Affi. Code anche lungo la Gardesana, in più punti. Nel Vicentino è segnalato traffico bloccato a Chiampo, lungo la SP 43. A Padova code in tangenziale tra viale Delle Grazie e via Marconi. Nel Veneziano, lunghe code intorno a Jesolo; più fluida la situazione a Sottomarina. Traffico bloccato sulla statale 14 a San Donà di Piave. Nel Trevigiano, code per raggiungere Caorle e Bibione.

Segnalate precipitazioni deboli sul Vicentino e sul Rodigino.