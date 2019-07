Camionista sfonda cancello abitazione: poi spunta anche falsa patente polacca

Condividi

Provoca un incidente danneggiando una recinzione e dai controlli spunta una patente falsa. Protagonista della strana vicenda un cittadino polacco di 40 anni che stava scaricando del materiale in un cantiere sulla strada Feltrina a Treviso. A causa di una manovra sbagliata ha distrutto il cancello di un’abitazione privata. La pattuglia della polizia locale ha chiesto come di consueto la patente al conducente dell’autocarro ma si sono accorti che il documento, rilasciato nel 2015 e valido fino al 2030, era difforme per alcuni minimi particolari dal modello ufficiale adottato dalla Polonia.

È stato così scoperto che l’uomo, in Italia da alcuni anni e residente nella provincia di Treviso, era già titolare di una patente italiana scaduta nel 2007 e mai rinnovata. Per lui sono scattate una serie di sanzioni amministrative da 500 a 2000 euro, il sequestro del mezzo per due mesi e la denuncia alla Procura della Repubblica per una serie di reati con pene che vanno fino ai tre anni di reclusione.