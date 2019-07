Perde controllo scooter e si schianta: 34enne in prognosi riservata

Condividi

La Polizia locale è intervenuta, questa notte poco prima delle 4, per effettuare i rilievi di un grave incidente avvenuto in via Mameli, all’altezza del civico 13B a Verona. Dai primi accertamenti è emerso che uno scooterista di 34anni, alla guida di un Honda SH, per motivi ancora non ben chiari ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver urtato l’isola salva pedoni, è caduto rovinosamente a terra.

È stato un residente ad allertare le Forze dell’Ordine. Sul posto sono arrivati anche i sanitari inviati da Verona Emergenza. Il ferito, che ora risulta in prognosi riservata, è stato trasportato in ospedale.