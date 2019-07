Condividi

Sono arrivate una decina di chiamate nella notte tra sabato e domenica al 115 per un incendio auto. Soprattutto d’estate non è notizia che fa particolarmente scalpore ma in questo caso stiamo parlando di una costosa limousine.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Breganze, Vicenza, in via Carducci 60 e, in circa un’ora hanno domato il rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento.

(Ph Youtube)